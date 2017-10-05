Черный ворон преследовал машину, пока не получил награду

Предприимчивая птица летит вровень с несущимся автомобилем и выпрашивает угощение – видео попало на просторы интернета. Еще одно доказательство интеллекта черного ворона – одной из самых умных птиц по признанию ученых – нашлось, предположительно, в Казахстане.
Сходить с самолета 81-летнему королю Сальману Бен Абдель Азиз Аль Сауду пришлось самостоятельно. Смотрите на видео, как произошел инцидент во Внуково.
Сингапурская компания Gray International выпустила коллекцию чехлов для смартфона iPhone X, стоимость которых может быть выше цены самого гаджета
На одной из центральных улиц Петропавловска провалился асфальт, вместе с дорожным полотном под землю ушел легковой автомобиль
Ровно 60 лет назад, 4 октября 1957 года, в 22 часа 31 минуту по московскому времени был запущен первый искусственный спутник, и с орбиты послышалось: "Бип-бип!"
Стивен Пэддок возможно планировал массовый взрыв и надеялся скрыться с места преступления; президент США Дональд Трамп в среду вечером посетил Лас-Вегас и встретился с пострадавшими.
Технологии дополненной реальности (AR) проникают во все сферы жизни: волшебный лес для детей появится, если навести на новое изобретение телефон.
В маленькой Абхазии довольно большой рынок недвижимости, спрос на который в разы ниже предложения. О том, какое жилье наиболее востребовано среди покупателей, какие районы принято считать элитными или же депрессивными, рассказала корреспонденту Sputnik директор агентства недвижимости "Абхазнедвижимость" Фатима Бигвава.
Минобороны Южной Осетии провело показательные учения, в ходе которых военнослужащие продемонстрировали навыки ведения боя.
Азербайджанец Самир Садыгов разработал внедорожник со звучным названием «Танк» для американской автомобильной компании.
В Армении активно обсуждается законопроект «О семейном насилии» - в случае его принятия страну ждет гражданская война, считают эксперты.
Самый ходовой вид автомобильного топлива – бензин Аи-92 – исчез в Алматы. За наличный расчет он недоступен на большинстве автозаправок.
ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании уже второго за октябрь подозреваемого в планировании терактов на территории республики.
С 10 по 11 октября в Москве пройдут Дни Минска – запланирована не только обширная культурная программа, но и ярмарка белорусских товаров.
Правительственные партии Латвии получат ультиматум от Национального объединения – при голосовании за обучение только на латышском языке воздерживаться будет запрещено.
Компании «Литовские железные дороги» придется восстановить разобранные в 2008 году железнодорожные пути в Латвию и заплатить почти 28 миллионов евро штрафа.
Молдавский лидер Игорь Додон заверил, что в республике не будут запрещать нацменьшинствам учиться на родном языке.
Госкомитет по языку и терминологии Таджикистана усмотрел в содержащих ошибки таджикоязычных материалах Википедии нарушение закона «О государственном языке».
Узбекистан намерен реализовать ряд новых мер по недопущению использования принудительного и детского труда при сборе хлопка.
МИД России раскритиковал отказ Эстонии сотрудничать по делу убитого в стране гражданина РФ Дмитрия Ганина, назвав такие действия «циничной выходкой».
Минобороны Южной Осетии провело показательные учения, в ходе которых военнослужащие продемонстрировали навыки ведения боя.
Азербайджанец Самир Садыгов разработал внедорожник со звучным названием «Танк» для американской автомобильной компании.
В Армении активно обсуждается законопроект «О семейном насилии» - в случае его принятия страну ждет гражданская война, считают эксперты.