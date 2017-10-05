Черный ворон преследовал машину, пока не получил награду

Стивен Пэддок возможно планировал массовый взрыв и надеялся скрыться с места преступления; президент США Дональд Трамп в среду вечером посетил Лас-Вегас и встретился с пострадавшими.

Технологии дополненной реальности (AR) проникают во все сферы жизни: волшебный лес для детей появится, если навести на новое изобретение телефон.

В маленькой Абхазии довольно большой рынок недвижимости, спрос на который в разы ниже предложения. О том, какое жилье наиболее востребовано среди покупателей, какие районы принято считать элитными или же депрессивными, рассказала корреспонденту Sputnik директор агентства недвижимости "Абхазнедвижимость" Фатима Бигвава.