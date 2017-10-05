Золотой трап подвел короля Саудовской Аравии

Сходить с самолета 81-летнему королю Сальману Бен Абдель Азиз Аль Сауду пришлось самостоятельно. Смотрите на видео, как произошел инцидент во Внуково.
Предприимчивая птица летит вровень с несущимся автомобилем и выпрашивает угощение – видео попало на просторы интернета. Еще одно доказательство интеллекта черного ворона – одной из самых умных птиц по признанию ученых – нашлось, предположительно, в Казахстане.
Сингапурская компания Gray International выпустила коллекцию чехлов для смартфона iPhone X, стоимость которых может быть выше цены самого гаджета
На одной из центральных улиц Петропавловска провалился асфальт, вместе с дорожным полотном под землю ушел легковой автомобиль
Ровно 60 лет назад, 4 октября 1957 года, в 22 часа 31 минуту по московскому времени был запущен первый искусственный спутник, и с орбиты послышалось: "Бип-бип!"
Стивен Пэддок возможно планировал массовый взрыв и надеялся скрыться с места преступления; президент США Дональд Трамп в среду вечером посетил Лас-Вегас и встретился с пострадавшими.
Технологии дополненной реальности (AR) проникают во все сферы жизни: волшебный лес для детей появится, если навести на новое изобретение телефон.
В маленькой Абхазии довольно большой рынок недвижимости, спрос на который в разы ниже предложения. О том, какое жилье наиболее востребовано среди покупателей, какие районы принято считать элитными или же депрессивными, рассказала корреспонденту Sputnik директор агентства недвижимости "Абхазнедвижимость" Фатима Бигвава.
Минобороны Южной Осетии провело показательные учения, в ходе которых военнослужащие продемонстрировали навыки ведения боя.
Азербайджанец Самир Садыгов разработал внедорожник со звучным названием «Танк» для американской автомобильной компании.
В Армении активно обсуждается законопроект «О семейном насилии» - в случае его принятия страну ждет гражданская война, считают эксперты.
Самый ходовой вид автомобильного топлива – бензин Аи-92 – исчез в Алматы. За наличный расчет он недоступен на большинстве автозаправок.
ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании уже второго за октябрь подозреваемого в планировании терактов на территории республики.
С 10 по 11 октября в Москве пройдут Дни Минска – запланирована не только обширная культурная программа, но и ярмарка белорусских товаров.
Правительственные партии Латвии получат ультиматум от Национального объединения – при голосовании за обучение только на латышском языке воздерживаться будет запрещено.
Компании «Литовские железные дороги» придется восстановить разобранные в 2008 году железнодорожные пути в Латвию и заплатить почти 28 миллионов евро штрафа.
Молдавский лидер Игорь Додон заверил, что в республике не будут запрещать нацменьшинствам учиться на родном языке.
Госкомитет по языку и терминологии Таджикистана усмотрел в содержащих ошибки таджикоязычных материалах Википедии нарушение закона «О государственном языке».
Узбекистан намерен реализовать ряд новых мер по недопущению использования принудительного и детского труда при сборе хлопка.
МИД России раскритиковал отказ Эстонии сотрудничать по делу убитого в стране гражданина РФ Дмитрия Ганина, назвав такие действия «циничной выходкой».
Минобороны Южной Осетии провело показательные учения, в ходе которых военнослужащие продемонстрировали навыки ведения боя.
Азербайджанец Самир Садыгов разработал внедорожник со звучным названием «Танк» для американской автомобильной компании.
В Армении активно обсуждается законопроект «О семейном насилии» - в случае его принятия страну ждет гражданская война, считают эксперты.