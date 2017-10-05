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Добрые и строгие: жители Сухума вспоминали своих учителей

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния

В День учителя корреспондент Sputnik опросила жителей Абхазии и узнала, какие учителя им запомнились в школьные годы.

Самым запоминающимся преподавателем в школьные годы Симона Агрба была учительница начальных классов Лили Тарба.

"Очень много преподавателей было за мою школьную и университетскую жизнь, но учительница начальных классов запомнилась мне больше остальных. Я попал в ее класс левшой, а раньше было принято переучивать, и все обязательно должны были писать правой рукой. Но Лили Тарба  была против этого, она не разрешила и не допустила, чтобы меня переучивали. Так и вышло, что все в классе писали правой рукой, а я один писал левой. Первые учителя лепят нас, как могут, и закладывают в нас самые важные идеи. Лили Тарба была строгой и доброй, а самое главное, она давала нам возможность проявить себя", — вспоминает Агрба.

Археолог Руслан Барциц с большим теплом вспоминает свою учительницу по русскому языку Тамару Тимофеевну.

"Тамара Тимофеевна была моей любимой учительницей. Я помню, она говорила, что главное — доверять ученику, даже когда он плохо подготовился, не стоит в нем разочаровываться. Она выходила из нашего класса со слезами на глазах. Она радовалась, когда мы все были готовы к уроку, и плакала от счастья, и сильно расстраивалась, когда мы ее подводили. Вот такой она мне запомнилась, трогательной, нежной, изумительной преподавательницей", — с улыбкой рассказывает  Барциц. 




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