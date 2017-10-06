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Персонажи "Игры престолов" стали аниме

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© Фото: Screenshot: Malec

Французский мультипликатор на своем канале YouTube представил ролик, в котором персонажи "Игры престолов" стали аниме, а музыкальная тема была исполнена в стиле рок на японском языке.




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