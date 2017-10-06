После 30 ноября будут проблемы: налоговики Абхазии о замене свидетельства ИНН

Предпринимателям Абхазии необходимо заменить бланки ИНН до 30 ноября, иначе все операции по таможенным процедурам и банковскому обслуживанию будут приостановлены, сообщил на пресс-конференции в Sputnik пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия Георгий Габуния.

Пресс-секретарь Министерства посетовал на то, что предприниматели не очень активно обращаются в службу инспекции за заменой бланка ИНН.

"Я хотел бы обратиться к нашим предпринимателям, не откладывать до последнего момента. Сейчас есть хорошая возможность прийти и без всякой очереди получить этот бланк ИНН. У нас по закону срок выдачи – три дня. Но ввиду отсутствия какой-либо очереди, заменить ИНН можно и за один день", — отметил он.

Начальник управления информатизации Министерства по налогам и сборам Абхазии Тимур Кубрава отметил, что замена бланков ИНН происходит на основании постановления Кабинета министров Абхазии.