Шесть вопросов о Путине: что знают жители Сухума о президенте России

Шесть вопросов корреспондент Sputnik задала жителям столицы Абхазии. Вопросы о том, кто Путин по образованию, какого роста президент России, и на какой руке он носит часы трудностей не вызвали. А вопрос о том, где российский президент произносил Крымскую речь ставил жителей Сухума в тупик.

Впервые в качестве президента России Владимир Путин посетил Абхазию в 2013 году. До этого, в 2009 и 2011 годах, он посещал страну в качестве премьер-министра России. Четвертый визит президента состоялся в августе 2017 года.