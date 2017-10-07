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Шесть вопросов о Путине: что знают жители Сухума о президенте России

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния

В день рождения Владимира Путина Sputnik провела опрос и узнал, насколько хорошо жителей Сухума знают президента России.

Шесть вопросов корреспондент Sputnik задала жителям столицы Абхазии. Вопросы о том, кто Путин по образованию, какого роста президент России, и на какой руке он носит часы трудностей не вызвали. А вопрос о том, где российский президент произносил Крымскую речь ставил жителей Сухума в тупик.

Впервые в качестве президента России Владимир Путин посетил Абхазию в 2013 году. До этого, в 2009 и 2011 годах, он посещал страну в качестве премьер-министра России. Четвертый визит президента состоялся в августе 2017 года.  




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