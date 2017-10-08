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Бакинские роботы играют в футбол

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© Sputnik. / Камилла Алиева / Талех Махмудов

Впервые в Баку прошло отборочное состязание на Всемирную олимпиаду роботов. Смотрите на видео Sputnik, что представили юные робототехники.

На площадке Бакинского Олимпийского центра представлены умные машины самых разных форм и размеров. Молодые изобретатели научили роботов играть в футбол, танцевать и собирать конструктор.

Подробности в видео Sputnik Азербайджан.




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