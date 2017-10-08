Бакинские роботы играют в футбол

На площадке Бакинского Олимпийского центра представлены умные машины самых разных форм и размеров. Молодые изобретатели научили роботов играть в футбол, танцевать и собирать конструктор.
Подробности в видео Sputnik Азербайджан.
Впервые в Баку прошло отборочное состязание на Всемирную олимпиаду роботов. Смотрите на видео Sputnik, что представили юные робототехники.
На площадке Бакинского Олимпийского центра представлены умные машины самых разных форм и размеров. Молодые изобретатели научили роботов играть в футбол, танцевать и собирать конструктор.
Подробности в видео Sputnik Азербайджан.
Автомобили на солнечных батареях соревновались во время гонок в Австралии.
Кондитерская выставка, которая прошла в Лондоне, была посвящена традициям и культуре страны. У входа гостей выставки встретил огромный бульдог в королевской мантии, на его создание ушло более 15 килограммов шоколада.
Корпорация Panasonic на выставке в Японии представила робота-"колобка", управлять которым можно со смартфона, он может распознавать простые действия, речь и играть с маленькими детьми
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Ежегодно осенью в старинном абхазском селе Лыхны проводится праздник урожая. Сельские жители демонстрируют дары осени, изыски национальной кухни и молодое вино, наездники соревнуются в конном искусстве, а вокальные ансамбли услаждают слух народными песнями.
В Сухуме прошел VII Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм. В рамках чемпионата были проведены игры "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и "Своя игра".
В Румынии 6 октября прошло празднование 25-летия Международного Черноморского Клуба (МЧК), в котором приняли участие Сухум, Азов, Варна, Таганрог, Туапсе, Галац, Констанца, Ростов, Тирасполь и другие города. Сухум представлял президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.
Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".
Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.
У некоторых потребителей батареи станут горячими уже в понедельник, у других же – в пятницу.
Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.
В ходе обысков в Министерстве финансов Молдовы по делу, связанному с коррупцией, задержаны три предпринимателя и вице-министр.
В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.
Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.
Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.