Больше тонны: бельгиец удивил на европейском чемпионате тыкв в Германии

Бельгийский фермер второй год подряд выиграл европейский чемпионат тыкв. Выращенная им тыква-победительница весит 1008 кг, но в прошлом году он же занял первое место с тыквой, которая весила 1190 кг.
В память о заслуженном мастере спорта СССР, уроженце абхазского города Очамчыра и легенде советского футбола, Виталии Дараселия, которому 9 октября 2017 года исполнилось бы 60 лет, в Сухуме прошел товарищеский матч между ФК "Эрцаху" и "Сборной Абхазии", организованный Госкомитетом по физической культуре и спорту и Федерацией футбола республики.
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В память о Заслуженном мастере спорта СССР, уроженце абхазского города Очамчыра и легенде советского футбола, Виталии Дараселия, которому 9 октября 2017 года исполнилось бы 60 лет, в Сухуме прошел товарищеский матч между ФК "Эрцаху" и "Сборной Абхазии", организованный Госкомитетом по физической культуре и спорту и Федерацией футбола республики.
Во Всемирный день почты читайте на Sputnik о том, как почта Абхазии преодолела блокадный синдром, как устроена ее работа и как этот вид связи выходит на новый уровень.
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АО «Узбектелеком» вдвое повышает стоимость минуты разговора для звонков в Россию, Беларусь, Молдову и на Украину.
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Делегация Южной Осетии приняла участие в XIX Международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу».
Азербайджанец, всю свою жизнь пасший овец, стал одним из участников турецкого музыкального шоу.
В Ереване ограблен филиал банка Converse – неизвестный под угрозой взрыва вынес порядка 60 тысяч долларов.