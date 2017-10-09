Больше тонны: бельгиец удивил на европейском чемпионате тыкв в Германии

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Ветеранский футбол: товарищеский матч в честь Виталия Дараселия в Сухуме В память о Заслуженном мастере спорта СССР, уроженце абхазского города Очамчыра и легенде советского футбола, Виталии Дараселия, которому 9 октября 2017 года исполнилось бы 60 лет, в Сухуме прошел товарищеский матч между ФК "Эрцаху" и "Сборной Абхазии", организованный Госкомитетом по физической культуре и спорту и Федерацией футбола республики. 24

Абхазская почта: пишите письма Во Всемирный день почты читайте на Sputnik о том, как почта Абхазии преодолела блокадный синдром, как устроена ее работа и как этот вид связи выходит на новый уровень. 22