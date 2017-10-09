Ветераны футбола Абхазии показали классическую игру в память о Виталии Дараселия

В память о заслуженном мастере спорта СССР, уроженце абхазского города Очамчыра и легенде советского футбола, Виталии Дараселия, которому 9 октября 2017 года исполнилось бы 60 лет, в Сухуме прошел товарищеский матч между ФК "Эрцаху" и "Сборной Абхазии", организованный Госкомитетом по физической культуре и спорту и Федерацией футбола республики.

Товарищеский матч между ветеранами абхазского футбола — командой "Эрцаху" из Очамчыры, в составе которой начинал свою карьеру Виталий Дараселия, и "Сборной Абхазии" — состоялся на стадионе Динамо в Сухуме 9 октября 2017 года.

Опытные игроки и юношеский состав "Эрцаху" вышли на поле в майках с фотографией легенды советского футбола, который погиб в автокатастрофе в 1982 году на пике своей славы.

Вице-президент Абхазии Виталия Габния отметил, что Дараселия был в списке лучших 33 игроков мира.

"Выдающийся спортсмен, наш земляк родом из Очамчыры, который погиб в автокатастрофе на пике своей спортивной карьеры, успел оставить за собой след в истории футбола. Проведение сегодняшнего товарищеского матча очень символично, и это именно та игра, в которой важно участие, а не победа", — сказал Габния.

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