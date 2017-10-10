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Почетно и приятно: участники "Золотой осени 2017" поделились впечатлениями

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Пресс-конференция по итогам Международной агропромышленной выставки "Золотая осень 2017" в Москве с участием Министра сельского хозяйства Абхазии Даура Тарба и победителей выставки Камиллы Квициния и Дура Тугуш прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 10 октября.

Министр сельского хозяйства признался, что испытал массу приятных впечатлений от повышенного внимания к делегации и павильону Абхазии. 

"Настолько было приятно от того, что такое внимание было приковано к нашей делегации, вы не представляете. Даже во время открытия этой выставки, которую провел Премьер-министр России, нам было предоставлено три места из общего числа, примерно 60-70 человек. Это говорит о многом", — отметил Тарба.  

Руководитель РУП "Абхазмед", призер выставки "Золотая осень 2017" Даур Тугуш рассказал, что это вторая золотая медаль в его копилке. Первая была завоевана несколько лет назад на международном форуме "Продэкспо" в 2011 году.

Он отметил, что конкуренция на выставке была серьезная и главными его оппонентами были производители меда из Ингушетии, Башкирии, Алтайского края, Карачаево-Черкессии.

"Конкуренция была жесткая, но именно наш мед был высоко оценен. Считаю, что наша продукция это заслужила, так как абхазский мед действительно высококачественный продукт, который нужно как следует представить и вывести на рынок", — отметил Тугуш.

Подробнее читайте в материале Бадри Есиава>>




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