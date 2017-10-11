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Ученые воссоздали облик двух детей, живших 30 тысяч лет назад

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Ученые Института этнологии и антропологии Российской академии наук создали трехмерную реконструкцию внешности древних людей, живших на территории современной Вологодской области 30 тысяч лет назад.

По черепам восстановлен облик двух детей из Сунгиря, умерших в возрасте 10 и 13 лет. 

Раскопки в Сунгире начали еще в 1956 году. Археологи считают, что здесь находился лагерь охотников. 

На месте поселения найдено более 80 тысяч предметов культуры и быта, сделанных в основном из костей и бивней мамонта, камня и клыков песца. Среди находок — украшения и декоративные объекты: бусины, подвески, зооморфные фигурки, гравировки. Одежду людей из Сунгиря можно считать отправной точкой в истории костюма арктического типа.

 

 

 




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