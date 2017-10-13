Перетягивание каната по-японски: самый большой и самый соломенный

В Японии прошли веселые и ставшие традиционными состязания по перетягиванию самого большого в мире соломенного каната.
Выставка ретро-автомобилей, принадлежащих членам клуба "Авто Ретро Тюнинг", состоялась в рамках промышленной экспозиции Expo-Russia Moldova 2017.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения. Смотрите кадры поздравления.
В Керченском проливе проходит морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста. Конструкцию весом более пяти тысяч тонн завели в створ между фарватерными опорами. Следующий этап — подъем арки на проектную высоту в 35 метров.
Компания "Яндекс" запустила голосового помощника Алиса. На видео разговор двух "Алис" между собой. Говорят, что Алиса владеет даже нецензурной лексикой.
"Послы доброй воли Абхазии" направили руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН видеообращение с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов, расположенных на территории Абхазии.
Основные мостовые конструктивы автодорожной части моста в Крым готовы на 90 процентов.
В рамках реализации Правительственной целевой программы "Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы" Минэкономики Абхазии объявило о начале приема заявок по программе поддержки экспорта. Замминистра экономики республики Батал Тарба, рассказал Sputnik, какую выгоду государству и предпринимателям принесет эта инициатива.
Республиканская станция юных натуралистов Южной Осетии отметила в четверг 60-летие со дня открытия – коллектив и воспитанников поздравил президент.
В Азербайджане детей оградят от религиозных обрядов – специальные структуры будут определять, какого возраста дети смогут участвовать в них.
Стали известны дата и место встречи президентов Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Карабахскому вопросу.
Россия перебросила несколько единиц боевой авиации в Казахстан для проведения миротворческих учений армий ОДКБ "Нерушимое братство".
Госпогранслужба Кыргызстана сообщает, что на границе с Казахстаном очередей почти нет – около 30 человек наблюдается только на КПП "Ак-Жол".
Волонтеры поисково-спасательного отряда нашли в белорусском лесу 60-летнего мужчину, который провел в чаще три месяца.
Штаб защиты русских школ запланировал на 23 октября пикет против перевода системы общего образования в Латвии на государственный язык.
Отказ Литвы от импорта электроэнергии, произведенной БелАЭС, не повлияет на экономические показатели работы станции, заявили в Минэнерго Беларуси.
Возможно ли в Молдове повторение украинского сценария из-за разделения общества на сторонников и противников курса на сближение с Россией?
Сегодня в Таджикистане уничтожено более 300 килограммов наркотиков, а с начала года этот показатель превысил 2,3 тонны.
Узбекистан намерен разработать "дорожную карту" по активизации своей политики в СНГ, сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев.
Вице-спикер парламента Эстонии Таави Рыйвас заявил, что принял решение покинуть свой пост в Рийгикогу после обвинений в домогательствах.
Республиканская станция юных натуралистов Южной Осетии отметила в четверг 60-летие со дня открытия – коллектив и воспитанников поздравил президент.
В Азербайджане детей оградят от религиозных обрядов – специальные структуры будут определять, какого возраста дети смогут участвовать в них.
Стали известны дата и место встречи президентов Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Карабахскому вопросу.