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Перетягивание каната по-японски: самый большой и самый соломенный

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В Японии прошли веселые и ставшие традиционными состязания по перетягиванию самого большого в мире соломенного каната.




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