Пятерых детей вернули из Ирака домой в Грозный

Всего за последние два месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили четырех женщин и 16 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенных из зоны войны.
Трое чеченских мальчиков и две девочки из Дагестана доставлены из детского приюта в Ираке в Грозный для передачи родственникам. Их сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Он занимается поиском и возвращением на родину российских детей и женщин.
Всего за последние два месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили четырех женщин и 16 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенных из зоны войны.
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Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.