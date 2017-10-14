Огненный смерч сняли на видео в Португалии

Огненный смерч был снят очевидцами в городе Арганил. Этот феномен возникает, когда горящая пыль поднимается ветром и пламя принимает форму вихря из-за того, что холодные массы нагреваются и устремляются наверх.

Образуется воронка, внутри которой бушует огонь. Она может разносить пожар на десятки километров и всасывает в себя все, что попадается на пути. Это может продолжаться, пока не сгорит все вокруг. Огромная скорость вращения и высокая температура в эпицентре торнадо делает борьбу с ним очень опасной и сложной.

Жители Португалии экстренно покидают свои дома из-за лесных пожаров. Всего насчитывается около 300 очагов возгорания. В большинстве случаев причиной пожаров является человеческий фактор, но свою лепту вносит и аномальная жара, установившаяся в регионе. На ликвидацию огня в центральной и северной Португалии уже направлены полторы тысячи спасателей.