17:51 14 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Огненный смерч сняли на видео в Португалии

Получить короткую ссылку
2710

Новости

Все новости
Все новости
© YouTube / PurityKane

Очевидцы заметили уникальное природное явление в самый разгар ожесточенных лесных пожаров в центральной Португалии. Смотрите кадры красивого и жуткого огненного торнадо.

Огненный смерч был снят очевидцами в городе Арганил. Этот феномен возникает, когда горящая пыль поднимается ветром и пламя принимает форму вихря из-за того, что холодные массы нагреваются и устремляются наверх.

Образуется воронка, внутри которой бушует огонь. Она может разносить пожар на десятки километров и всасывает в себя все, что попадается на пути. Это может продолжаться, пока не сгорит все вокруг. Огромная скорость вращения и высокая температура в эпицентре торнадо делает борьбу с ним очень опасной и сложной.

Жители Португалии экстренно покидают свои дома из-за лесных пожаров. Всего насчитывается около 300 очагов возгорания. В большинстве случаев причиной пожаров является человеческий фактор, но свою лепту вносит и аномальная жара, установившаяся в регионе. На ликвидацию огня в центральной и северной Португалии уже направлены полторы тысячи спасателей.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Тюремная камера. Архивное фото
    Срок для вербовщика

    В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Аждар Куртов
    Незаметный ГУАМ

    В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тореро с быком во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания
Самые яркие фото недели: коррида в Мадриде и кабаре в Сингапуре
Handmade: самый опасный патрон
Handmade: самый опасный патрон
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

Sputnikabkhazia