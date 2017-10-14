Первое судно прошло под обеими арками Крымского моста

Первое судно прошло в пятницу под обоими арочными пролетами моста через Керченский пролив, сообщил инфоцентр "Крымский мост"
Протяженность моста через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, сообщает РИА Новости. Подмостовой габарит судоходного арочного пролета Крымского моста высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива.