Первое судно прошло под обеими арками Крымского моста

Трое чеченских мальчиков и две девочки из Дагестана доставлены из детского приюта в Ираке в Грозный для передачи родственникам. Их сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Он занимается поиском и возвращением на родину российских детей и женщин.