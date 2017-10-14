17:51 14 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Первое судно прошло под обеими арками Крымского моста

Получить короткую ссылку
54 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Инфоцентр "Крымский мост"

Первое судно прошло в пятницу под обоими арочными пролетами моста через Керченский пролив, сообщил инфоцентр "Крымский мост"

Протяженность моста через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, сообщает РИА Новости. Подмостовой габарит судоходного арочного пролета Крымского моста высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива.

По теме

Автодорожную арку моста через Керченский пролив подняли на опоры
Автодорожную арку Крымского моста доставили к месту установки
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры



Еще видео

  • Огненный смерч сняли на видео в Португалии
    Последнее обновление: 13:06 14.10.2017
    13:06 14.10.2017

    Огненный смерч сняли на видео в Португалии

    Очевидцы заметили уникальное природное явление в самый разгар ожесточенных лесных пожаров в центральной Португалии. Смотрите кадры красивого и жуткого огненного торнадо.

    27
  • Возвращение в Грозный российских детей из Ирака
    Последнее обновление: 18:41 13.10.2017
    18:41 13.10.2017

    Пятерых детей вернули из Ирака домой в Грозный

    Трое чеченских мальчиков и две девочки из Дагестана доставлены из детского приюта в Ираке в Грозный для передачи родственникам. Их сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Он занимается поиском и возвращением на родину российских детей и женщин.

    12
  • 35 метров над водой: установка автомобильной арки на опоры в Керченском проливе
    Последнее обновление: 16:05 13.10.2017
    16:05 13.10.2017

    35 метров над водой: установка автомобильной арки на опоры в Керченском проливе

    В Керченском проливе завершилась морская операция по установке автодорожной арки моста в Крым. Конструкцию весом более пяти тысяч тонн подняли на проектную высоту в 35 метров.

    46
  • Состязание по перетягиванию самого большого в мире соломенного каната
    Последнее обновление: 14:26 13.10.2017
    14:26 13.10.2017

    Перетягивание каната по-японски: самый большой и самый соломенный

    В Японии прошли веселые и ставшие традиционными состязания по перетягиванию самого большого в мире соломенного каната.

    7

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Тюремная камера. Архивное фото
    Срок для вербовщика

    В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Аждар Куртов
    Незаметный ГУАМ

    В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тореро с быком во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания
Самые яркие фото недели: коррида в Мадриде и кабаре в Сингапуре
Handmade: самый опасный патрон
Handmade: самый опасный патрон
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

Sputnikabkhazia