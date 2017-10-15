Страус проверил на прочность голову оператора

Праздник спорта, проходивший в столице Абхазии в течение двух дней, подошел к концу. За два дня зрители с большим интересом наблюдали за спортивными событиями, в субботу прошел дружеский забег "Сухумский октябрь" и Кубок Евразии по плаванию на открытой воде, а в воскресенье прошли старты по триатлону.

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