Выгодно: чем в Парламенте обосновали изменения в законе о налоге на прибыль

Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в закон "О налоге на прибыль организаций" в первом и втором окончательном чтении в понедельник 16 октября.

Поправку в законопроект представил заместитель руководителя Администрации президента, полномочный представитель главы государства в Парламенте Дмитрий Шамба, который отметил, что эта поправка направлена на привлечение недорогих финансовых средств в страну извне.

"В рамках Инвестпрограммы одобрено 10 проектов, по восьми из них уже началось финансирование, два — на стадии начала финансирования. Будет создано 350 рабочих мест, и прогнозируем увеличение дополнительных доходов в бюджет республики свыше 100 миллионов рублей", — сказал Шамба.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сказала, что законопроект был рассмотрен комитетом и одобрен единогласно.

"У нас есть возможность получить кредиты ниже процентной ставки рефинансирования. Этот проект закона был рассмотрен нашим комитетом и единогласно одобрен. Рекомендую принять поправку в первом чтении", — сказала Смыр.

За внесение поправки в закон "О налоге на прибыль организаций" проголосовал 31 депутат, трое были против.

Подробнее в репортаже: Парламент Абхазии одобрил поправку в закон о налоге на прибыль>>



