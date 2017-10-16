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За здравие: как Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о медстраховании с РФ

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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (47)
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© Sputnik. Томас Тхайцукк

Заседание Парламента – Народного Собрания Абхазии состоялось в понедельник 16 октября.

Депутаты Парламента Абхазии ратифицировали Соглашение с Российской Федерацией о медицинском страховании граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии.

Соглашение для ратификации представил заместитель главы Администрации президента, полномочный представитель главы государства в Парламенте Дмитрий Шамба. Он отметил, что Соглашение между Абхазией и Россией было подписано в рамках реализации положений о стратегическом партнерстве.

В рамках Соглашения Российская Федерация предусматривает в бюджете средства на реализацию этого документа.

Абхазская сторона в свою очередь должна создать условия для выдачи медицинских полисов, организовав пункты выдачи. Реализация Соглашения начнется после ратификации парламентами двух стран.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (47)



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