Сухум для инвестора: Кварчия "предъявил" первый инвестпаспорт столицы

Администрация Сухума разработала первый инвестиционный паспорт столицы Абхазии, об этом сообщил на пресс-конференции в АГТРК замглавы администрации Сухума Леона Кварчия во вторник 17 октября.

Замглавы Сухума подробно описал, как выглядит инвестиционный паспорт столицы Абхазии, какие разделы в него входят, и какая информация в нем содержится.

Паспорт Сухума состоит из 11 разделов, в т ом числе приветственного слова главы администрации города, в котором он перечисляет приоритетные направления развития городского хозяйства в соответствии со стратегией социально-экономического развития республики и коротко определяет направления работы администрации, которые способствуют созданию положительного инвестклимата", — отметил Кварчия.

В основную часть паспорта Сухума входит общая характеристика столицы, социальная, коммунальная и инженерная инфраструктуры города, краткое описание отраслей городской экономики, налоговый климат, информация о тарифах на коммунальные услуги и стоимости аренды, покупки и продажи недвижимости в столице.

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