Желтый Ferrari собрал у себя во дворе азербайджанец

Молодой инженер Субхан Садыгов начал собирать автомобиль "Формулы" еще в 2011 году, но болид был готов только к 2014 году по причине нехватки средств. По словам инженера, сборка болида обошлась ему в 18 тысяч манатов (около 10 тысяч долларов).