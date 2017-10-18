Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура

Тело неизвестного мужчины было обнаружено в Верхнем Келасуре 16 октября. Неопознанное тело сотрудники МЧС доставили в Сухум для генетической экспертизы.
Молодой инженер Субхан Садыгов начал собирать автомобиль "Формулы" еще в 2011 году, но болид был готов только к 2014 году по причине нехватки средств. По словам инженера, сборка болида обошлась ему в 18 тысяч манатов (около 10 тысяч долларов).
За последние полтора месяца, по данным ООН, Мьянму покинуло 582 тысячи человек
Торжество в честь 85-летия Абхазского государственного университета состоялось в АГУ 17 октября.
Администрация Сухума разработала первый инвестиционный паспорт столицы Абхазии, об этом сообщил на пресс-конференции в АГТРК замглавы администрации Сухума Леона Кварчия во вторник 17 октября.
Более двадцати граждан Южной Осетии, осужденных на территории России, ходатайствовали о переводе в республику для дальнейшего отбывания наказания.
Министр экономики Азербайджана уверяет, что разговоры о реэкспорте в Россию турецких томатов не соответствуют действительности.
Гражданин Армении, занимавшийся частным извозом в Москве, арестован на полтора месяца по обвинению в отравлении пассажиров.
Внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев подал заявление и был освобожден от занимаемой должности вице-президента Федерации футбола.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что, наверное, был не прав, когда эмоционально говорил о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.
Региональная группировка войск Беларуси и России является гарантом стабильности в Европе, заявил глава белорусского оборонного ведомства.
Латвия с 2017 по 2020 год направит более 31 миллиона евро на укрепление границ с Россией и Беларусью.
В Литве начали публиковать агентурные сообщения агентов КГБ, занимавшихся разведкой в литовских эмигрантских организациях.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет декрет о назначении Евгения Стурзы министром обороны, даже несмотря на решение Конституционного суда.
Силовики Таджикистана составили список более чем из 300 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, которых взяли на оперативный учет.
Рамзан Кадыров пообещал привезти в Грозный высланную в Узбекистан в 50-х годах прошлого века пожилую чеченку, которую он встретил в Бухаре.
В Эстонии из тюрьмы могут освободить насильника, на счету которого с десяток детей, младшему из которых не было и пяти лет.
Более двадцати граждан Южной Осетии, осужденных на территории России, ходатайствовали о переводе в республику для дальнейшего отбывания наказания.
Министр экономики Азербайджана уверяет, что разговоры о реэкспорте в Россию турецких томатов не соответствуют действительности.
Гражданин Армении, занимавшийся частным извозом в Москве, арестован на полтора месяца по обвинению в отравлении пассажиров.