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Валерия Адлейба пригласила на кастинг "Ты супер!"

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© Sputnik.

Кастинг второго сезона вокального конкурса "Ты супер!" завершается 20 октября. Участники первого сезона приглашают на конкурс.

Участники первого сезона вокального проекта "Ты супер!" рассказали, что для них означало участие в проекте.

"Здесь поддержать тебя приходят те звезды, с которыми ты даже не мечтаешь познакомиться", — сказал Урмат Мырсаканов. 

Валерия Адлейба из Абхазии пригласила талантливых детей принять участие во втором сезоне вокального конкурса "Ты супер!".

Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей первого сезона вокального конкурса "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца 26 мая 2017 года.




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