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Десятилетнего слоненка спасли из реки в Таиланде

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© Sputnik.

Команда спасателей, включающая в себя чиновников, экспертов, ветеринаров и рейнджеров, вытащила 10-летнего слона, который увяз в канале в заповеднике Тунг-Саленг-Луанг в Таиланде.




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