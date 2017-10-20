Десятилетнего слоненка спасли из реки в Таиланде

Команда спасателей, включающая в себя чиновников, экспертов, ветеринаров и рейнджеров, вытащила 10-летнего слона, который увяз в канале в заповеднике Тунг-Саленг-Луанг в Таиланде.
В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с участниками молодежного форума из Абхазии и дружественных стран.
В Общественной палате Абхазии в пятницу 20 октября прошло расширенное заседание, посвященное проблемам в сфере сельского хозяйства республики, в частности обсуждали ситуацию с распространением мраморного клопа.
В Абхазии 27 октября пройдет VIII Абхазо-российский деловой форум. В рамках форума пройдет Конкурс предпринимателей, который организует Министерство экономики Абхазии и Торгово-промышленная палата республики.
В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на Гудаутский район был выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 октября в 21:30 на пересечении Проспекта Леона и Проспекта Аиааира.
В борьбе с мраморными клопами используют множество ядохимикатов. Корреспондент Sputnik Абхазия выяснила, насколько они безопасны.
Актуальным общественным трендом является тема здорового образа жизни – эта тема волнует многих.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить укрепление и развитие отношений с Россией.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
В Москве в результате драки с участием 20 дорожных рабочих из Армении и Таджикистана пострадал один человек, полиция проводит проверку.
В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.
Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.
Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.
Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.
В Ленинградской области России задержан руководитель ячейки ИГ – гражданин Таджикистана, его обвиняют в вербовке потенциальных террористов.
Защита журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова намерена обжаловать отклоненный иск к МВД за отказ во временном убежище.
Хитростью избежавший службы в армии глава парламентской комиссии по гособороне разработал план по увеличению числа призывников на срочную службу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить укрепление и развитие отношений с Россией.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
В Москве в результате драки с участием 20 дорожных рабочих из Армении и Таджикистана пострадал один человек, полиция проводит проверку.