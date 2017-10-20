Итальянка вручила президенту Абхазии небольшой подарок на ВФМС

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с участниками молодежного форума из Абхазии и дружественных стран.

Молодой режиссер Даут Логуа познакомил участников встречи со студенткой из Италии Амией Сантини, с которой абхазская делегация недавно познакомилась на форуме.

Амия из автономной области Италии Валле-д'Аоста. Студентка из Италии вручила абхазскому президенту подарок, сделанный своими руками на фестивале – символ ее города, арку Валле-д'Аоста.

"Когда я узнала об Абхазии, я заметила сходство с родным регионом, это и природа, и культура, и люди. Я хочу, чтобы в СМИ моего региона написали об Абхазии. Сделаю ради этого все возможное", — заверила Сантини.

На встрече присутствовали участники фестиваля из Никарагуа, Приднестровья, Южной Осетии, российских регионов — Кабардино-Балкарии и Адыгеи.