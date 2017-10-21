Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ: выпуск №8

В одном из кафе Сеула стали размещать рисунки с селфи посетителей заведения на пенке кофе. Для этого нужно заказать кофе, потом зайти в специальную кабинку и сделать селфи на находящийся там телефон. Как говорят посетители, лучше всего изображения получаются на пенке холодного кофе или латте.