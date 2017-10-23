Путин рассказал об оружии более страшном, чем ядерная бомба

Никогда не забывать про нравственные и этические основы любой деятельности пожелал президент России Владимир Путин участникам дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Никогда не забывать про нравственные и этические основы любой деятельности пожелал президент России Владимир Путин участникам дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Когда мы что-то делаем и чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела", — сказал он.

Президент привел в пример развитие генной инженерии и, в частности, возможность создавать людей с заданными характеристиками. При этом он отметил, что это может быть и гениальный математик или музыкант, и человек, который будет "воевать без страха и без чувства сострадания, сожаления и без боли".

"То, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы", — добавил глава государства.