Баски организовали акцию в поддержку независимости Каталонии, они выстроились в живую цепь на улицах города Беасайне, а также на центральной площади прошел митинг под лозунгом "Мы все — Каталония".
В нью-йоркском Томпкинс-сквер провели ежегодный костюмированный Хэллоуин-парад для собак, в котором приняли участие более 500 четвероногих друзей человека.
Ольга Кварчия семь месяцев назад из классической домохозяйки превратилась в профессиональную кукольницу.
Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак.
Концерн "Калашников" 25 сентября представил прототип пассажирского коптера – транспортного средства, напоминающего летающий гибрид автомобиля и мотоцикла. Испытательный полет, проведен в присутствии главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Аппарат выполнен по схеме октокоптера, оснащен 16 электромоторами и способен поднять в воздух взрослого человека.
На сайте Абхазского драматического театра планируется запустить электронную продажу билетов.
Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет проходило в городе Чехов Московской области с 18 по 21 октября.
В октябре 2016 года Министерство образования Абхазии издало приказ "Об организации питания обучающихся", в котором был утвержден перечень продуктов, запрещенных и рекомендованных для реализации в общеобразовательных учреждениях. Корреспондент Sputnik проверила, как в школьных столовых и буфетах выполняется этот приказ.
В Северной Осетии военнослужащие разведбата мотострелковой бригады 58-й армии ЮВО приступили к сдаче итоговой проверки за 2017 учебный год.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
Минимум 14 семей, проживавших в бывшем здании суда в Армавирской области Армении, остались без крова в результате пожара.
На Большой сцене алматинского театра ARTиШОК покажут документальный спектакль «Норд-Ост» в пятнадцатую годовщину теракта.
Российская авиабаза «Кант» отмечает 14 лет с момента подписания договора о размещении авиационного подразделения на территории Кыргызстана в рамках ОДКБ.
Огромные очереди из грузовых автомобилей с субботы наблюдаются в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе.
Семнадцатилетний латыш, вооруженный топором, напал на прохожих в коммуне Флумс в Швейцарии, несколько человек подучили ранения.
Литва продолжит прием беженцев и после прекращения двухлетней программы Европейского союза, при том, что большая часть из них не остается на территории страны.
Пожар на одном из интернет-блоков крупного провайдера Кишинева оставил без «глобальной паутины» многих жителей молдавской столицы.
Правительство Таджикистана предложило парламенту проект поправок в закон «О праздничных днях», предусматривающий три новых праздника.
В Узбекистане свыше 100 известных артистов кино и эстрады отправились в эти выходные собирать хлопок на поля – реакция на такой PR у населения неоднозначная.
Власти эстонского города Раквере решили больше не устанавливать авангардные рождественские елки и вернуться к традиционным – жители протестуют.
В Северной Осетии военнослужащие разведбата мотострелковой бригады 58-й армии ЮВО приступили к сдаче итоговой проверки за 2017 учебный год.
В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.
Минимум 14 семей, проживавших в бывшем здании суда в Армавирской области Армении, остались без крова в результате пожара.