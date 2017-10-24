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Мощный тайфун "Лан" обрушился на Японию.

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Associated Press

Многометровые волны, шквальный ветер и затопленные улицы: мощный тайфун в Японии.

По сведению СМИ, в результате природного явления погиб один человек, почти тысяча — эвакуированы, в некоторых регионах было объявлено чрезвычайное положение. Основной удар стихии пришелся на большую часть острова Хонсю и южную половину Хоккайдо.




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