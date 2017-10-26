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Ну, подумаешь, укол: как Sputnik привился от гриппа

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© Sputnik. Томас Тхайцук

Сотрудники Sputnik Абхазия решили защититься от вируса гриппа и прошли вакцинацию.

Как рассказала главный санитарный врач страны Людмила Скорик, люди, которые ведут социальный образ жизни, обязательно должны пройти вакцинацию, так как они входят в группу риска.

"Только собственным примером можно убедить людей, что это не страшно. Уже 30 секунд прошло после инъекции, но я жив, здоров, прекрасно себя чувствую — шутит шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин. – В первую очередь, мы заботимся не только о себе. Надо и о других думать. Инфекция, которая гуляет, в начале XX века выкосила пол-Европы. А сейчас есть такое средство, и почему бы этим не воспользоваться".

Вакцина разработана с учетом эпидемического сезона 2017 – 2018 годов и включает три вида штамма гриппа.




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    Ликвидированные в Азербайджане вооруженные лица подчинялись международной террористической организации "Исламское государство".

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