00:21 27 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Зима под напряжением: Басария рассказал о работе "Черноморэнерго"

Получить короткую ссылку
43 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik. Томас Тхайцук

Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал, какие работы проводятся в энергосистеме страны к предстоящей зиме.

Открывая пресс-конференцию, Аслан Басария отметил, что каждая зима – это тяжелый период в энергосистеме страны, так как именно зимой увеличиваются нагрузки, которые приводят к авариям.

"Каждая зима для нас является тяжелым периодом, но тем не менее в силу наших возможностей мы стараемся его проходить достойно", — рассказал гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Он отметил, что по высоковольтным магистральным линиям от 35 киловольт и выше и на подстанциях такого же класса силами организации проведены работы по ремонту трансформаторов.

"На подстанции "Очамчыра-2"  проведена замена трансформаторных выключателей, по 110 и 35 киловольт, что даст возможность тем абонентам, которые питаются от подстанции, более спокойно пройти зимний период", — уточнил Басария.

Комплекс работ был проведен на подстанциях "Алахадзы", "Гячрыпш", "Афон", "Бзыбь" и других.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Асфальтный завод
    Закатать асфальт

    Частный асфальтный завод запущен в столице Южной Осетии, за смену предприятие способно производить до 300 тонн продукции.

  • Пистолет Макарова в комнате, фото из архива
    "Исламский" след

    Ликвидированные в Азербайджане вооруженные лица подчинялись международной террористической организации "Исламское государство".

  • Площадь Республики. Ереван
    Таможне дают добро

    Правительство Армении одобрило ратификацию законопроекта о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и направило его для утверждения в парламент.

  • Райвис Дзинтарс
    Выжечь глагол

    Нацблок хочет исключить использование русского языка в гостиницах и ресторанах– секторах, где знание "великого и могучего" является одним из ключевых требований.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    "Закрыть" небо

    Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро – вооружение поступит до конца 2020 года.

  • Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет
    Последний полет

    Тела членов экипажа разбившегося в Кот-д'Ивуаре в самолета доставят в Молдову сегодня. Ан-26 использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции.

  • Асфальтный завод
    Закатать асфальт

    Частный асфальтный завод запущен в столице Южной Осетии, за смену предприятие способно производить до 300 тонн продукции.

  • Пистолет Макарова в комнате, фото из архива
    "Исламский" след

    Ликвидированные в Азербайджане вооруженные лица подчинялись международной террористической организации "Исламское государство".

  • Площадь Республики. Ереван
    Таможне дают добро

    Правительство Армении одобрило ратификацию законопроекта о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и направило его для утверждения в парламент.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-2017
Путин об оружии, более страшном, чем ядерная бомба
Путин рассказал об оружии более страшном, чем ядерная бомба
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia