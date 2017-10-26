Зима под напряжением: Басария рассказал о работе "Черноморэнерго"

Открывая пресс-конференцию, Аслан Басария отметил, что каждая зима – это тяжелый период в энергосистеме страны, так как именно зимой увеличиваются нагрузки, которые приводят к авариям.

"Каждая зима для нас является тяжелым периодом, но тем не менее в силу наших возможностей мы стараемся его проходить достойно", — рассказал гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Он отметил, что по высоковольтным магистральным линиям от 35 киловольт и выше и на подстанциях такого же класса силами организации проведены работы по ремонту трансформаторов.

"На подстанции "Очамчыра-2" проведена замена трансформаторных выключателей, по 110 и 35 киловольт, что даст возможность тем абонентам, которые питаются от подстанции, более спокойно пройти зимний период", — уточнил Басария.

Комплекс работ был проведен на подстанциях "Алахадзы", "Гячрыпш", "Афон", "Бзыбь" и других.