Пленарное заседание делового форума в Сухуме: смотрите фрагменты выступлений

VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме в пятницу 27 октября.

С момента проведения первого делового форума товарооборот между Абхазией и Россией увеличился более чем в 3,5 раза, экспорт абхазских товаров на российский рынок в 3,2 раза, а доля России во внешнеторговом обороте Абхазии превысила 70%, отметил президент Абхазии на VIII Абхазо-российском деловом форуме в Сухуме 27 октября.

"За прошедшие годы с момента проведения первого делового форума в 2009 году создана широкая договорная база. Наряду с базовым Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией подписано 130 межгосударственных соглашений, охватывающих практически все сферы взаимодействия и сотрудничества", — подчеркнул президент.

На пленарном заседании форума выступил замминистра экономического развития РФ, руководитель российского Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков.

VIII Абхазо-российский деловой форум начал свою работу сегодня в городе Сухум, в Кабинете Министров Республики Абхазия. Организаторами форума выступают Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.