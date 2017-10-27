Конкретный: министр Ардзинба дал оценку деловому форуму в Сухуме

Абхазия поставит в Россию 600 тысяч тонн инертных материалов, сообщил на брифинге министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.
В рамках VIII Абхазо-российского делового форума было подписано соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию.
"Но это только начало, я думаю, что к этому вопросу подключатся и другие абхазские компании. Во всяком случае у нас уже есть окно, через которое мы будем двигаться, многие годы мы не могли выйти на этот рынок", — сказал министр.
VIII Абхазо-российский деловой форум начал свою работу в Сухуме 27 октября. Организаторами выступают Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.