Конкретный: министр Ардзинба дал оценку деловому форуму в Сухуме

VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме в пятницу 27 октября.

Абхазия поставит в Россию 600 тысяч тонн инертных материалов, сообщил на брифинге министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

В рамках VIII Абхазо-российского делового форума было подписано соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию.

"Но это только начало, я думаю, что к этому вопросу подключатся и другие абхазские компании. Во всяком случае у нас уже есть окно, через которое мы будем двигаться, многие годы мы не могли выйти на этот рынок", — сказал министр.

VIII Абхазо-российский деловой форум начал свою работу в Сухуме 27 октября. Организаторами выступают Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.