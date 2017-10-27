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Инвестпрограмма в действии: участники форума осмотрели теплицы в Кындыге

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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (38)
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© Sputnik. Амра Амичба

Участники VIII Абхазо-российского делового форума побывали в крупном агропромышленном комплексе в селе Кындыг Очамчырского района, который открыт по программе поддержки кредитования крупного и среднего бизнеса Абхазии.

На сегодняшний день готовность теплицы — 90 процентов. Первая посадка саженцев будет уже 15 ноября, а первый урожай в феврале. На территории в четыре гектара — четыре теплицы.

Директор "Кындыг-Агро" провел экскурсию для гостей и рассказал, что в теплице все автоматизировано и требует минимального человеческого присутствия. Тепличное хозяйство работает на природных термальных источниках, которые позволяют минимизировать затраты на электроэнергию.

На участников форума увиденное произвело впечатление.

"Площадка произвела впечатление. Успешный пример реализации Инвестиционной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства между нашими странами. Достаточно масштабная работа. Заработала успешно наша совместная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Стоит только пожелать удачи коллегам", — сказал замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Пристансков. 

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц отметил, что Кындыгское тепличное хозяйство — крупный проект не только для Очамчырского района, но и для всей республики. 

По словам премьер-министра, пока преимущественно речь идет о поставке томатов и огурцов на российский и внутренний рынки. Он не исключил, что в дальнейшем начнется и переработка продукции на месте.

Подробнее читайте в материале Самый оснащенный: участники форума посетили тепличное хозяйство в Кындыге>>

VIII Абхазо-российский деловой форум проходит в Сухуме в пятницу 27 октября.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (38)



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