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Окна возможностей: как участники оценили прошедший деловой форум в Сухуме

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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (38)
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия участники подвели итоги VIII Абхазо-российского делового форума, который прошел в Сухуме 27 октября.

Восьмой Абхазо-российский деловой форум вышел на новый концептуальный уровень, заявил на пресс-конференции генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

Торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барциц считает, что все участники экономического сотрудничества заинтересованы в модернизации процесса.

"Мы находимся в такой ситуации, когда для развития надо стремглав лететь, используя окна и возможности, которые есть сейчас и здесь. Для этого надо быть мобильными, гибкими, компетентными. Один из главных критериев, по которому мы должны действовать, ответственность за те решения, которые были приняты ранее," — сказал Барциц. 

Директора Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин отметил работу Sputnik Абхазия, который выступал информационным партнером форума, по освещению его работы. Он считает, что благодаря информационному сопровождению Sputnik Абхазия, о деятельности Инвестиционного агентства российский инвестор узнает больше.

VIII Абхазо-российский деловой форума завершился в Сухуме 27 октября.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (38)



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