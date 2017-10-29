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Маленький вомбат показался посетителям зоопарка в США

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Associated Press

Вомбат, считающийся вымирающим видом животного, порадовал посетителей зоопарка своим долгожданным появлением.

Малыш полгода скрывался в маминой сумке. Сейчас детеныш весит 4,5 килограмма и не влезает в свой уютный тайник.




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