Удивительная дружба человека с дикими животными

Чемпионат мира по домино проходил в городе Виллемстад на острове Кюрасао с 22 по 29 октября, сборная Абхазии заняла 10 место.

Знаменитый Парк принца Ольденбургского в Гагре плавно обретает новый облик и пребывает в "молчаливом ожидании" кардинальных изменений, о которых рассказал корреспонденту Sputnik директор МУП "Парк принца Ольденбургского" Леонид Берзения, чье детство прошло под кронами деревьев этого субтропического "островка".

О главном предназначении музыки и композитора, о первом "съедобном" гонораре, и о том, из чего сотканы люди, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал Народный артист СССР Евгений Дога, который приехал в Абхазию для участия в фестивале "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".