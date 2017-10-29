Удивительная дружба человека с дикими животными

Интересная подборка телеканала NTD показывает редкую дружбу человека и диких животных, несмотря на то, что многих из них практически невозможно приручить.
Вомбат, считающийся вымирающим видом животного, порадовал посетителей зоопарка своим долгожданным появлением.
Трансляция старта 2-го тура танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Родители глухой от рождения девочки опубликовали видео, на котором их двухмесячная дочка с помощью слухового аппарата впервые слышит мамины слова. В ролике мама говорит "Я люблю тебя"
Медведь охотится за рыбой в реке Озерная на Северной Камчатке.
Чемпионат мира по домино проходил в городе Виллемстад на острове Кюрасао с 22 по 29 октября, сборная Абхазии заняла 10 место.
Знаменитый Парк принца Ольденбургского в Гагре плавно обретает новый облик и пребывает в "молчаливом ожидании" кардинальных изменений, о которых рассказал корреспонденту Sputnik директор МУП "Парк принца Ольденбургского" Леонид Берзения, чье детство прошло под кронами деревьев этого субтропического "островка".
О главном предназначении музыки и композитора, о первом "съедобном" гонораре, и о том, из чего сотканы люди, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал Народный артист СССР Евгений Дога, который приехал в Абхазию для участия в фестивале "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.
Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.
Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.
В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.
Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.
Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.
Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.
В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.
Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.
В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.