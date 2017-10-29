Многоцелевой истребитель Су-30СМ в действии

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Виктор Ерофеев: Искандер – начало моей любви к Абхазии В рамках фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" в Абхазской госфилармонии прошел вечер памяти писателя Фазиля Искандера, на котором своими воспоминаниями поделился писатель Виктор Ерофеев. 64

Назад в будущее: Парк принца Ольденбургского обретет новую жизнь Знаменитый Парк принца Ольденбургского в Гагре плавно обретает новый облик и пребывает в "молчаливом ожидании" кардинальных изменений, о которых рассказал корреспонденту Sputnik директор МУП "Парк принца Ольденбургского" Леонид Берзения, чье детство прошло под кронами деревьев этого субтропического "островка". 469