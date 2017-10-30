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Уличный стрит-арт: в Екатеринбурге создали граффити для слепых

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В Екатеринбурге на фасаде детской филармонии появилось граффити для незрячих

Арт-объект включает в себя черно-белые рисунки, за которыми скрыт текст, написанный специальным шрифтом Брайля.

Все экспонаты посвящены достижениям слабовидящих или незрячих людей.

 




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