Свеча вместо кисти: художник из Азербайджана создает уникальные работы

Наджимеддин Гусейнов - единственный в Азербайджане художник, создающий черно-белые картины копотью от свечи. Смотрите видео Sputnik из мастерской мастера.

Член Союза художников Азербайджана Наджимеддин Гусейнов живет в селе Чайлы Газахского района Азербайджана. Притом, 62-летний художник, являющийся автором около двух тысяч картин, прибегает в своем творчестве к разным методам изобразительного искусства.

Мастер может рисовать сажей свечи, сахарным песком и даже вареньем. Освоить необычные техники газахскому художнику было нелегко.

Свое стремление создавать в подобной технике мастер объясняет тем, что краски, кисти и все, что необходимо художнику для создания картины, стоит слишком дорого — и Гусейнов использует материалы, имеющиеся под рукой.