40 тысяч против 66: ситуацию с обменом паспортов обсудили в Общественной палате

На заседании Общественной палаты, прошедшем с участием вице-президента, министра внутренних дел и начальника паспортно-визовой службы МВД, отмечалось, что замена старых паспортов на новые выявила нарушения закона, которые были допущены.

Основная категория людей, которые попадают в поле зрения инспекторов паспортных столов, — те, кто не находился в Абхазии с 1994 по 1999 годы. Таких направляют в комиссию по гражданству.

По информации начальника паспортно-визовой службы МВД Эдуарда Манаргия, на сегодняшний день выписано 41 145 общегражданских паспортов нового образца.