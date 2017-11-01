К бою готовы: глава косики каратэ Абхазии рассказал о предстоящем ЧМ

Пресс-конференция посвященная предстоящему Чемпионату мира по косики каратэ состоялось в Sputnik Абхазия в среду 1 ноября.

Абхазские спортсмены впервые примут участие в Чемпионате мира по косики каратэ который пройдет 4 и 5 ноября в Москве, сказал президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Наша команда впервые участвует на таком международном турнире. За сорокалетнее существование косики каратэ Чемпионат мира будет проводиться впервые в России", — сказал он.

Косики в переводе с японского языка означает жесткое каратэ, рассказал Демис Адлейба.

"В Абхазии косики каратэ развивается с 2012 года, мы совершили невозможное, за пять лет развития мы вышли на Чемпионат мира. Мы начали готовится и проходить отборочные турниры для того чтобы попасть на Чемпионат мира с 2016 года", — отметил он.

В Чемпионате мира примут участие в возрасте с восьми до 15 лет, и одна спортсменка которой 20 лет, сообщил он.

Косики каратэ — в мире боевых искусств появилось в конце 70-х годов ХХ века по инициативе группы ведущих японских мастеров того времени. Цель появления нового вида каратэ – на основе лучших качеств традиционного окинавского и японского каратэ создать современную универсальную соревновательную систему, которая смогла бы объединить все школы и направления каратэ.

В Чемпионате мира по косики каратэ примут участие около 20 стран мира, входящих в международную организацию косики каратэ.



