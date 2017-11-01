Чистилище воды: как в Сухуме обрабатываются канализационные стоки

Очистные сооружения Сухума функционируют с марта 2016 года, ежедневно здесь перерабатывается более 30 тысяч кубических метров сточных вод.

В селе Нижняя Эшера расположился огромный комплекс очистных сооружений столичного "Водоканала", который принимает канализационные отходы со всей столицы. Здесь стоки обрабатываются и далее на 90% очищенная вода уходит в море.

По словам начальника очистных сооружений Мирона Чачхалия, канализационная вода проходит четыре этапа очистки через комплекс из восьми огромных резервуаров.

"Отходы сначала попадают в этот резервуар, — указывает он на самый первый аэротенк, — здесь находится самая грязная вода. И здесь же происходит механическая очистка".

Подробнее в материале Сарии Кварацхелия>>