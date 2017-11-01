Проще: Шамба рассказал о патентном законе Абхазии

Сессия Парламента - Народного Собрания Республики Абхазия прошла в Сухуме в среду 1 ноября 2017 года.

Закон о патентной системе налогообложения принял Парламент Абхазии в первом чтении в среду 1 ноября.

Докладчиком законопроекта выступил первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, который пояснил, что патенты применяются к физическим лицам и ИП наряду с иными системами налогообложения, предусмотренными законодательством Абхазии.

"Проект закона предусматривает введение специальных режимов налогообложения, которые упростят ведение деятельности предпринимателей. Все мы знаем, что им приходится сложно работать в рамках общего режима налогообложения", — сказал Шамба.

По словам докладчика, патент заменит уплату других видов налогов, и если бизнесмен приобретает патент сроком от одного до двенадцати месяцев, то ставка налога будет ниже.



