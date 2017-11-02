Тыквы с сюрпризом: животные в зоопарке Далласа отметили Хэллоуин

Обитателей зоопарка Далласа угостили тыквами в честь Хэллоуина. Черепахи, слоненок и гиппопотамы поедали обычные тыквы. А вот для львов в угощение добавили мясной сюрприз, для сурикатов — червей.
Обитателей зоопарка Далласа угостили тыквами в честь Хэллоуина.
Обитателей зоопарка Далласа угостили тыквами в честь Хэллоуина. Черепахи, слоненок и гиппопотамы поедали обычные тыквы. А вот для львов в угощение добавили мясной сюрприз, для сурикатов — червей.
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