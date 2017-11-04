Пролетая над Новым Афоном: мужской Симоно-Кананитский монастырь

Вот уже 142 года на фоне гор в Новом Афоне в Абхазии величественно возвышается архитектурный комплекс мужской Симоно-Кананитского монастыря.

Мужской Симоно-Кананитский монастырь основан монахами из Афона (Греция) в 1875 году. Монастырь носит имя одного из двенадцати апостолов Христа — Симона Кананита, который проповедовал на абхазской земле.

Во время Русско-турецкой войны монастырь подвергся разграблению. Монахи восстановили храм за 4 месяца и в начале зимы 1879 года в нем снова начала свершаться ежедневная литургия.

В годы Советской власти монастырь был закрыт в 1924 году и вновь открылся через 70 лет, в 1994-м. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в монастыре находился военный госпиталь.

Современный архитектурный ансамбль монастыря состоит из 6 храмов: надвратного (Вознесения Господня), храма апостола Андрея Первозванного, храма в честь преподобных отцов Афонских, церквей во имя мученика Иерона и иконы Божией Матери "Избавительница" и самый главный — Пентелеимоновский собор.

В 2008 году при поддержке правительства России проведены масштабные работы по реконструкции монастыря. В 2009 на храмах обновлены купола, их покрыли космическим сплавом, который редко применяют на Земле.