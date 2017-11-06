Символы СССР появились на Кремле 80 лет назад

2 ноября 1937 года пятиконечные звезды загорелись на башнях московского Кремля. Смотрите на видео, как водружали новую символику на одно из самых известных сооружений Москвы.

После Октябрьской революции перед новыми властями стал вопрос о замене царской символики на советскую. В августе 1935 года было принято решение заменить двуглавые орлы на пятиконечные звезды с серпом и молотом.

Царскую символику сняли с кремлевских башен 18 октября 1935-го. Какое-то время они были выставлены на всеобщее обозрение в Парке культуры и отдыха, а затем пошли на переплавку.

Пятиконечные звезды начали водружать на башни спустя шесть дней после снятия орлов, а спустя два года их было решено заменить на новые. 2 ноября 1937 года новые звезды зажглись над Кремлем. При их сборке были применено специальное рубиновое стекло, которое исключает помутнение, а также нержавеющая сталь. Позже звезды претерпевали модернизацию – последний раз в 2015 году, когда были заменены лампы накаливания.