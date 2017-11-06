Награды и планы: в Sputnik рассказали о выставке абхазских художников в Москве

На пресс-конференции сообщили, что трое абхазских художников награждены медалями Союза художников России в рамках выставки, проходящей в Москве.
Золотой медалью Союза художников России "Духовность. Традиции. Мастерство" награжден художник Сергей (Виссарион) Цвижба и серебряной медалью график Ляля (Валентина) Хурхумал.
За выдающийся вклад и изобразительное искусство России золотой медалью награжден председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.
Выставка абхазских художников, организованная Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России, продлится в Москве в Доме художников до 17 ноября, и каждый желающий успеет еще ее посетить.