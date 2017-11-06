Награды и планы: в Sputnik рассказали о выставке абхазских художников в Москве

О проходящей выставке абхазских художников в Москве, которая продлится в российской столице до 17 ноября, рассказали министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия и председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения на пресс-конференции в Sputnik в понедельник 6 ноября.

На пресс-конференции сообщили, что трое абхазских художников награждены медалями Союза художников России в рамках выставки, проходящей в Москве.

Золотой медалью Союза художников России "Духовность. Традиции. Мастерство" награжден художник Сергей (Виссарион) Цвижба и серебряной медалью график Ляля (Валентина) Хурхумал.

За выдающийся вклад и изобразительное искусство России золотой медалью награжден председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.

Выставка абхазских художников, организованная Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России, продлится в Москве в Доме художников до 17 ноября, и каждый желающий успеет еще ее посетить.

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