Красивые соседи: три павлина обживают Ботанический сад Сухума

В Ботаническом саду Сухума новые "жильцы", но на сей раз не экзотические растения, а птицы – четырех павлинов привезли из Краснодара.

Один павлин по неизвестной причине умер. Остались один самец и две самки, пока им не дали имен. Павлины содержатся в просторном крытом вольере на территории Ботанического сада. А ближайшие соседи к ним – курочки-цесарки.

По словам директора Института ботаники АНА Эдуарда Губаз, поселить в Ботаническом саду павлинов он задумал давно.

"При посещении Ботанического сада в Лондоне увидел, что там по саду на радость и удовольствие посетителей гуляют павлины, не в вольерах держат, а свободно гуляют по саду. У нас так свободно не могут разгуливать. Так как очень много собак, в том числе и бродячих, заходят в Ботанический сад", — заметил он.

Эдуард Губаз уверен, что павлины украшают сад, помогают посетителям, особенно детям, обогащать их знания о природе.

Павлины принадлежат к семейству фазановых и входят в отряд курообразных. Особенность павлина заключается в том, что он самый крупный представитель отряда.

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