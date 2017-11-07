20:02 07 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Красивые соседи: три павлина обживают Ботанический сад Сухума

Получить короткую ссылку
26 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В Ботаническом саду Сухума новые "жильцы", но на сей раз не экзотические растения, а птицы – четырех павлинов привезли из Краснодара.

Один павлин по неизвестной причине умер. Остались один самец и две самки, пока им не дали имен.  Павлины содержатся в просторном крытом вольере на территории Ботанического сада. А ближайшие соседи к ним – курочки-цесарки. 

По словам директора Института ботаники АНА Эдуарда Губаз, поселить в Ботаническом саду павлинов он задумал давно.

"При посещении Ботанического сада в Лондоне увидел, что там по саду на радость и удовольствие посетителей гуляют павлины, не в вольерах держат, а свободно гуляют по саду. У нас так свободно не могут разгуливать. Так как очень много собак, в том числе и бродячих, заходят в Ботанический сад", — заметил он. 

Эдуард Губаз уверен, что павлины украшают сад, помогают посетителям, особенно детям, обогащать их знания о природе. 

Павлины принадлежат к семейству фазановых и входят в отряд  курообразных. Особенность павлина заключается в том, что он самый крупный представитель отряда.

Подробнее читайте здесь >>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Владимир Созаев
    Без жалости к себе

    Победительницы первенства России по кекусин-кан каратэ рассказали, как готовились к турниру не жалея себя.

  • Операция по разминированию в Хызинском районе
    Взрывная волна

    Саперы Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана обнаружили неразорвавшиеся снаряды на участке дороги Баку-Ростов.

  • Студенты протестуют против решения о прекращении отсрочки
    Юность в сапогах

    Студенты Ереванского госуниверситета провели акцию протеста в связи с намерением властей отменить отсрочку от армии для учащихся вузов.

  • Нурсултан Назарбаев с матерью, архивное фото
    В честь мамы

    Именем матери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева назовут село в Жамбылской области республики.

  • Архивное фото главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова
    Ход конем

    Кыргызстанец Болот Омуралиев преподнес подарок лидеру Чечни Рамзану Кадырову – коня с родимым пятном, похожим на арабскую вязь "в виде" имени Всевышнего.

  • В Минске отметили 100-летие революции
    И юный Октябрь впереди…

    Более тысячи человек приняли участие в праздновании 100-летия Октябрьской революции на площади Независимости в Минске.

  • Владимир Созаев
    Без жалости к себе

    Победительницы первенства России по кекусин-кан каратэ рассказали, как готовились к турниру не жалея себя.

  • Операция по разминированию в Хызинском районе
    Взрывная волна

    Саперы Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана обнаружили неразорвавшиеся снаряды на участке дороги Баку-Ростов.

  • Студенты протестуют против решения о прекращении отсрочки
    Юность в сапогах

    Студенты Ереванского госуниверситета провели акцию протеста в связи с намерением властей отменить отсрочку от армии для учащихся вузов.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День Октябрьской революции во времена СССР
Неслучайное ДТП: как МЧС Абхазии и России отрабатывали навыки спасения
Неслучайное ДТП: как МЧС Абхазии и России отрабатывали навыки спасения
Маркировка пластика на бутылках
Маркировка пластика на бутылках

Соцсети

Sputnikabkhazia