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Трансляция завершена: Торжественный марш в честь 76-й годовщине военного парада 1941 года

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На Красной площади проходит торжественный марш в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года. То шествие стало первым военным парадом в годы Великой Отечественной войны. Он готовился в обстановке полной секретности и приравнивался советскими властями к важнейшей операции.




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