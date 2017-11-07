Трансляция завершена: Торжественный марш в честь 76-й годовщине военного парада 1941 года

На Красной площади проходит торжественный марш в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года. То шествие стало первым военным парадом в годы Великой Отечественной войны. Он готовился в обстановке полной секретности и приравнивался советскими властями к важнейшей операции.
Международный проект "Большой этнографический диктант", приуроченный ко Дню народного единства России, впервые прошел в Абхазии 6 ноября.
О проходящей выставке абхазских художников в Москве, которая продлится в российской столице до 17 ноября, рассказали министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия и председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения на пресс-конференции в Sputnik в понедельник 6 ноября.
2 ноября 1937 года пятиконечные звезды загорелись на башнях московского Кремля. Смотрите на видео, как водружали новую символику на одно из самых известных сооружений Москвы.
Житель Германии Мухамед Кахриманович установил новый мировой рекорд, разбив 123 кокоса за минуту голыми руками; мужчина остался не доволен своим результатом.
Министерство сельского хозяйство Абхазии передало Администрации Гудаутского района партию химикатов для борьбы с мраморным клопом, этой партии хватит на обработку около тысячи гектаров земли.
Абхазские суды разных инстанций удовлетворили пять исков по фактам незаконного строительства на территории Пицундо-Мюссерского заповедника.
О том, с чем связано падение заключения браков и рождаемости в Абхазии в интервью Sputnik рассказала социолог Мрамза Джикирба.
Участники клуба молодых политологов Южной Осетии считают, что признание Каталонии не даст никаких бонусов республике.
Студенты российских вызов в рамках экспедиции "Послы русского языка" провели с азербайджанскими школьниками открытые занятия по "великому и могучему".
Армения может восстановить статус энергетического гаранта на Южном Кавказе и даже "наэлектризовать" Астану и Бишкек?
Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев опроверг недостоверную информацию о банкротстве системообразующего банка Qazkom.
На инаугурацию избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не приглашены главы других государств.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции и пожелал им успехов в труде.
Фермерам Латвии не хватит ресурсов для начала следующего сезона – в стране может быть объявлена чрезвычайная ситуация в сельхозотрасли.
Литовский посол в Германии Дарюс Семашка возмутился акцией по случаю 100-летия Октябрьской революции у Бранденбургских ворот в Берлине.
Свыше 70% опрошенных граждан Молдовы считают, что государственный язык страны должен называться молдавским и лишь 23% – румынским.
Школьницы из Таджикистана завоевали первые места на международной олимпиаде по ментальной арифметике в Москве.
Узбекистан пересмотрит фитосанитарные требования к своей продукции с учетом международных стандартов и требований потенциальных импортеров.
Эстонский общественный деятель Леонид Цингиссер заявил, что после проезда американских танков по Ратушной площади Таллина на ней образовались провалы.
Участники клуба молодых политологов Южной Осетии считают, что признание Каталонии не даст никаких бонусов республике.
Студенты российских вызов в рамках экспедиции "Послы русского языка" провели с азербайджанскими школьниками открытые занятия по "великому и могучему".
Армения может восстановить статус энергетического гаранта на Южном Кавказе и даже "наэлектризовать" Астану и Бишкек?