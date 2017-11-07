Трансляция завершена: Торжественный марш в честь 76-й годовщине военного парада 1941 года

О проходящей выставке абхазских художников в Москве, которая продлится в российской столице до 17 ноября, рассказали министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия и председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения на пресс-конференции в Sputnik в понедельник 6 ноября.