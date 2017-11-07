Добровольно и без слез: как в сухумских детcких садах проводят вакцинацию

С октября 2017 года во всех поликлиниках, больницах и государственных учреждениях Абхазии проходит вакцинация населения против сезонного гриппа.

В детский сад "Апра" каждый вторник приходит врач сухумской детской поликлиники Инесса Михайлова. Она уже второй год подряд проводит вакцинацию подопечным трех столичных детсадов: "Апра", "Алашара" и "Аляс".

"Сегодня мы проводим вакцинацию против гриппа, возможно, будет эпидемия. Я эту вакцинацию уже второй год провожу. В прошлом году проводила вакцинацию и дети не болели", — рассказывает врач Сухумской детской поликлиники Инесса Михайлова.

По словам Михайловой, родители детей очень довольны, потому что дети после инъекции в основном не болеют.

Прививки в детских садах Абхазии начали делать в октябре и завершат в декабре. В Сухуме вакцинацию проводят врачи столичной детской поликлиники.

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